Eventi Augusta, ciclo di disinfestazioni e derattizzazioni nelle scuole e nei quartieri di

AUGUSTA – Inizierà nel weekend per le scuole e seguirà la prossima settimana nel territorio comunale un ciclo di pulizie speciali, tra disinfestazioni e derattizzazioni, a cura della “Megarambiente“. Lo rende noto la stessa associazione temporanea di imprese (ati) che gestisce il servizio di igiene urbana per il Comune, in collaborazione con l’ufficio Ecologia.

In tutti i plessi scolastici, nelle giornate che vanno da sabato 12 a lunedì 14 marzo verranno svolte attività con fini di disinfestazione e derattizzazione.

Da lunedì 14 a giovedì 17 marzo, nelle ore notturne tra le 23 e le 5, verranno eseguiti gli interventi di disinfestazione contro gli insetti volanti nei diversi quartieri del territorio comunale, in un ordine non ancora comunicato.

Sempre a partire da lunedì 14 marzo, è prevista la ricarica degli erogatori esche rodenticide di tutto il territorio di Augusta.

“A questo tipo di interventi si associano anche delle specifiche fasi di monitoraggio per valutare l’efficacia delle azioni messe in atto – fa sapere il gestore del servizio di igiene urbana – La calendarizzazione delle operazioni viene sempre concordata tra Comune e gestore del servizio, tuttavia potrebbe subire lievi variazioni dovute a problematiche tecniche o condizioni meteo sfavorevoli“.

