Primo piano Augusta, il nuovo ambasciatore d’Algeria in visita alla raffineria Sonatrach di

AUGUSTA – L’ambasciatore d’Algeria in Italia, Abdelkrim Touahria è stato ospite stamani della Raffineria di Augusta, acquisita dal gruppo algerino Sonatrach nel 2018 e attualmente operata dalla Sonatrach raffineria italiana (Sri). È la prima volta che il diplomatico algerino, insediatosi quale ambasciatore a Roma lo scorso novembre, viene in Sicilia e pertanto si tratta della sua prima visita allo stabilimento petrolifero.

Accompagnato dall’amministratore delegato della Sri, Rosario Pistorio e dal direttore finanziario Mourad Latreche, l’ambasciatore ha visitato gli impianti di produzione e incontrato il management team della società. Successivamente, nel centro conferenze della raffineria, si è svolto un incontro con i rappresentanti delle istituzioni locali. Presenti il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto e i sindaci di Augusta, Melilli e Priolo Gargallo, rispettivamente Giuseppe Di Mare, Peppe Carta e Pippo Gianni.

Il ciclo di visite del diplomatico è iniziato ieri mattina a Palazzo d’Orléans, a Palermo, dove è stato ricevuto dal presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, che tra l’altro gli ha proposto la realizzazione di un “Politecnico del Mediterraneo” con la cooperazione delle università del bacino euroafroasiatico.

“La visita ufficiale di sua eccellenza Abdelkrim Touahria è per noi un segnale di attenzione e vicinanza molto importante – il commento dell’ad di Sonatrach raffineria italiana, Pistorio – È stata una occasione per presentare il sito e la sua integrazione con la casa madre, rafforzatasi ultimamente con la copertura del fabbisogno algerino di bitumi attraverso la produzione del sito di Augusta. Abbiamo presentato inoltre all’ambasciatore gli investimenti effettuati in questi anni in termini di sostenibilità ambientale e sviluppo tecnologico, insieme ai progetti che la nostra società ha sottoposto al confronto con le istituzioni, nella convinzione che la transizione al 2050 verso un’economia a ridotte emissioni di CO2 può essere un’opportunità di rilancio per un’area che rappresenta un’eccellenza in termini di competenze e tecnologie, soprattutto per aziende, come la nostra, che sono integrate con il mercato nord africano in continua espansione e così vitale per il sistema economico del paese Italia”.

(Nella foto di copertina, da sinistra: Mourad Latreche, Rosario Pistorio, Abdelkrim Touahria, Giusi Scaduto, Peppe Carta, Pippo Gianni, Giuseppe Di Mare)