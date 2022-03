Primo piano Augusta, screening tumori del colon di nuovo al “Muscatello” da aprile di

AUGUSTA – Le colonscopie della rete ospedaliera provinciale sono attualmente accentrate su Siracusa, all’ospedale “Umberto I”. Trova conferma, da parte dell’Asp di Siracusa, quanto scritto nei giorni scorsi nella lettera aperta dell’ex consigliere comunale di Augusta, Enzo Canigiula. Il ritorno del percorso di screening del colon al reparto di Endoscopia del “Muscatello” (nella foto di repertorio in copertina) è previsto dall’Azienda sanitaria a partire dal mese di aprile.

“La decisione di eseguire le colonscopie in un unico presidio ospedaliero, all’ “Umberto I” di Siracusa, per gli esami di secondo livello dopo la positività della ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito delle attività di indagine per lo screening oncologico, è stata temporanea e determinata dall’emergenza Covid-19 – dichiara la responsabile del Centro screening gestionale, Sabina Malignaggi – L’Asp di Siracusa ha già in corso la riorganizzazione del servizio che dal mese di aprile tornerà ad essere effettuato nei diversi presidi ospedalieri di appartenenza“.

“Già da qualche tempo – aggiunge Malignaggi – il servizio di secondo livello è in via di riorganizzazione per cui, data l’emergenza Covid, per garantire il completamento del percorso diagnostico, temporaneamente e per un breve periodo, le colonscopie sono state effettuate nell’ospedale “Umberto I” di Siracusa“.

Come riferisce il referente dello screening colon retto, Vincenzo Puglisi, si sarebbe “già provveduto alla riorganizzazione del secondo livello, sono state individuate anche altre figure professionali che si occuperanno del percorso screening e si sta provvedendo alla loro formazione. Dal mese di aprile il percorso di screening per il colon sarà nuovamente effettuato nei presidi di appartenenza ovvero ad Augusta e Lentini per la zona nord e a Siracusa per il resto della provincia“.