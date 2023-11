Primo piano Augusta, cineforum col “Costa”, il regista Nicolò Bongiorno (figlio di Mike) oggi al San Biagio di

AUGUSTA – Saranno tre giorni di seminari e proiezioni cinematografiche quelli offerti dal 4° Istituto comprensivo “Domenico Costa”, in collaborazione con l’associazione culturale “Archeovisiva” e con il patrocinio del Comune di Augusta.

Questa iniziativa è una delle attività inserite nel progetto chiamato “Historytelling. La storia si racconta”, realizzato all’interno del Piano nazionale cinema e immagini per la scuola, finanziato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura – direzione generale Cinema e audiovisivo.

I tre incontri-seminari si terranno nell’auditorium “Liggeri” di Palazzo San Biagio, al primo piano. Si comincia questo giovedì 16 novembre alle ore 16,30 con “Storie d’acqua, di terra e di cielo”, seminario curato da Nicolò Bongiorno (nella foto di repertorio in copertina), regista e produttore cinematografico, figlio del celebre conduttore Mike Bongiorno. Seguirà la proiezione del documentario da lui prodotto nel 2020, “Songs of the water spirits”, un viaggio attraverso il deserto d’alta quota del Ladakh, incastonato tra le spettacolari vette dell’Himalaya indiano.

Secondo appuntamento giovedì 23 novembre alle ore 16,30 con “Il sogno di un’Italia unita: la parola a Dante Alighieri”, il seminario con Diego D’Innocenzo, regista e sceneggiatore. Al termine si potrà assistere alla proiezione del film “Dante, il sogno di un’Italia libera”, in cui si intrecciano interviste e finzione, in una narrazione potente ed evocativa sui momenti e i personaggi più importanti del Medioevo, attraverso il racconto che ne ha fatto Dante nella sua Commedia.

Ultimo appuntamento martedì 28 novembre, sempre alle ore 16,30, con “Lucrezia Borgia: chi era davvero? Quando a rivelarlo è un film”, seminario con i registi e sceneggiatori Marco Melluso e Diego Schiavo. A conclusione avrà luogo la proiezione del film “L’incantevole Lucrezia Borgia”, una nuova e appassionante “docummedia” su uno dei personaggi più discussi del Rinascimento, interpretato da Lucrezia Lante della Rovere.

Ogni seminario è gratuito, fino ad esaurimento posti. “Il progetto – afferma la dirigente scolastica del “Costa”, Valentina Lombardo – ha avuto inizio lo scorso gennaio, è stato rivolto agli alunni delle seconde e terze medie e si è sviluppato attraverso laboratori tenuti da esperti del settore cinematografico, visite guidate, proiezioni cinematografiche e attività pratiche. I seminari li abbiamo pensati come esperienze rivolte a tutta la comunità scolastica, agli appassionati di cinema, arte e storia, alla città di Augusta e all’hinterland. Questa opportunità permetterà a tutti noi di vivere, anche ad Augusta, l’esperienza del cinema che, per assenza di luoghi, da anni è ormai preclusa“.