Primo piano Augusta, progetto “giardino del donatore” e installazione artistica di specchi a ridosso di piazza Fontana di

AUGUSTA – Verrà riqualificata l’aiuola tra piazza Fontana e viale America, ingresso della Borgata, laddove insiste anche una “casetta dell’acqua”.

La giunta Di Mare ha approvato, ieri l’altro, il progetto esecutivo, redatto da personale interno, per gli opportuni lavori di manutenzione straordinaria che consentiranno di realizzare un’area chiamata “Giardino del donatore“. Tra le caratteristiche nelle tavole progettuali, una imponente panchina a forma di goccia color rosso.

Il richiamo è infatti alla donazione del sangue, essendo il progetto l’evoluzione amministrativa di un’idea presentata nella scorsa primavera dal locale gruppo donatori Fratres, con il supporto di tecnici volontari, all’allora assessore al decoro urbano Rosario Sicari.

“Quell’idea nata da una chiacchierata – rende noto la Fratres in una nota sui social – oggi è un progetto esecutivo e presto diventerà realtà a beneficio della collettività, nella speranza che rappresenti un segno permanente della necessità di poter contare sempre su nuovi donatori, per salvare sempre più vite umane“.

L’amministrazione ha individuato la fonte di finanziamento nella quota di riparto pari a 55mila 124 euro, assegnata annualmente al Comune di Augusta a seguito della prima legge di bilancio del governo Conte bis (2019) che tra l’altro istituì questo contributo per investimenti in infrastrutture sociali al Sud a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (programmazione 2014-2020). Un più recente Dpcm (2022) ha poi prorogato il termine di inizio lavori al fine di beneficiare dell’ultima annualità del contributo al 31 dicembre 2023.

La Fratres di Augusta donerà un’installazione artistica, fatta di acciaio e specchi, sviluppata dagli architetti Fabio Purgino e Antonella Attinasi sul tema della donazione del sangue. La peculiarità dell’installazione risiede nella resa di un effetto ottico particolare, di cui al momento non vengono svelati i dettagli, ma che intende simboleggiare il principio per cui “attraverso il contributo di un donatore – ci riferisce Luigi Nicosia, presidente della locale Fratres – si riesce a trasmettere vita a tante persone“.

Particolarmente soddisfatto dell’iter compiuto il sindaco Giuseppe Di Mare. “Sono davvero orgoglioso e felice di condividere con gli augustani una delibera, di cui vado davvero fiero“, ha scritto sulla sua pagina social. “Ringrazio – ha aggiunto – la Fratres Augusta per la loro consueta disponibilità, il consigliere comunale Sicari, l’assessore Spanò e gli uffici comunali che hanno lavorato allo stesso. Augusta avrà una nuova area riqualificata con lo scopo di ricordare coloro che, a qualunque titolo, “donano” qualcosa per gli altri“.

(Foto di copertina tratta da Google street view)