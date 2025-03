Primo piano Augusta, compare scritta “Free Palestine” su muretto della riqualificata ‘discesa della villa’ di

AUGUSTA – È stato imbrattato con una scritta di vernice rossa, presumibilmente nella notte tra venerdì e questo sabato, il riqualificato muro di contenimento contro terra all’inizio della cosiddetta “discesa della villa“, all’altezza della Porta spagnola.

La scritta, ad opera di ignoti, fa riferimento alla guerra di Gaza in corso, nell’ambito del tragico conflitto israelo-palestinese, e inneggia alla “Palestina libera” come da firma in inglese “Free Palestine“.

I lavori di manutenzione straordinaria dell’intero viale pedonale che collega la Porta spagnola al piazzale del Castello svevo, all’interno dei giardini pubblici, sono costati circa 100mila euro, iniziati nella prima metà del mese di ottobre e conclusi nella seconda metà di dicembre.