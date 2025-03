Primo piano Augusta, via Di Vittorio, nuovo senso unico e raffica di multe di

AUGUSTA – All’approssimarsi dell’inaugurazione della prima pista ciclopedonale in città, via Di Vittorio, su cui insiste il tratto più lungo adiacente a uno dei tre plessi scolastici ravvicinati della zona (due dell’istituto comprensivo “Costa” e quello dell’istituto superiore “Ruiz”), fa i conti con la nuova viabilità, a cui sono seguite numerose sanzioni amministrative elevate dalla Polizia locale.

È stato infatti disposto il senso unico di marcia in direzione nord-sud, con stalli per la sosta delle auto sia sul lato destro che su quello sinistro di via Di Vittorio. Sono inoltre disponibili da oltre un mese i nuovi stalli in via Catania e sotto il cavalcaferrovia di corso Sicilia.

“Il nuovo piano viario di via Di Vittorio è un aspetto consequenziale ai lavori di riqualificazione urbana che ha interessato la via Di Vittorio e vie limitrofe, con la realizzazione di numerosi posti auto e moto – sottolinea il comandante Salvatore Daidone – Il piano viario predisposto dal Comando di Polizia locale è stato regolamentato mediante l’istituzione di una pluralità di arterie stradali a senso unico di marcia. Ciò, per agevolare i flussi veicolari, in una zona ove vi sono due istituti scolastici frequentatissimi ed eliminare parecchie intersezioni veicolari per un miglior livello di sicurezza stradale“.

Non sono mancate le multe, come rende noto lo stesso Comando, a fronte di circa quaranta violazioni in pochi giorni: tutte per inosservanza di senso vietato, con contestazioni aggiuntive per alcune mancate revisioni e sospensioni di patenti per coloro che guidavano tenendo in mano lo smartphone.

“Dopo la prescritta informativa data all’utenza – precisa Daidone – si è passati al controllo delle infrazioni con il sanzionamento nei riguardi di chi non rispetta la segnaletica stradale e percorre controsenso la via Di Vittorio“.

“Posti di controllo con pattuglie auto e moto montate, sono stati effettuati e – annuncia il comandante della Polizia locale – saranno predisposti, per dissuadere e sanzionare coloro che si ostinano a non rispettare la segnaletica stradale“.