Primo piano Augusta, trasporto di vestiti usati trafugati dai raccoglitori: denunciati due augustani di

AUGUSTA – Avrebbero trafugato indumenti usati dai nuovi raccoglitori, collocati appena un mese fa, per caricarli a bordo di un furgoncino e trasportarli verso una destinazione ignota, senza la prevista autorizzazione ambientale regionale per il trasporto di rifiuti tessili. Due augustani, un 47enne e un 64enne, sono stati sorpresi dalla Polizia locale e denunciati all’autorità giudiziaria.

L’intervento si deve a diverse segnalazioni da parte di cittadini, pervenute al comando di Polizia locale, per le condizioni di degrado nelle adiacenze delle postazioni per la raccolta degli abiti usati.

“Seppur in maniera informale – riferisce il comandante della Polizia locale, Salvatore Daidone – diversi cittadini hanno segnalato che soggetti ignoti, con un Fiat Doblò, erano soliti trafugare i contenitori degli abiti usati, ritirando ciò che era di proprio interesse e lasciando poi, sulla sede stradale, una enorme quantità di indumenti, determinando grave pregiudizio per il decoro e l’igiene urbana“.

Una pattuglia operativa dei servizi ambientali della Polizia locale di Augusta, dopo un’accurata e veloce attività info-investigativa, ha colto sul fatto in via Amara (traversa di via Barone Zuppello, al Monte) due augustani. Sono stati sorpresi dagli agenti “mentre rovistavano e scartavano gli abiti sul sedime stradale, creando una situazione indecente e indecorosa“. I due si avvalevano proprio di un Fiat Doblò, al cui interno è stata rinvenuta una “enorme quantità di rifiuti (perlopiù abiti usati) senza alcuna autorizzazione ambientale“.

È stata formalizzata la denuncia in stato di libertà per “trasporto e gestione di rifiuti non autorizzata, che prevede l’arresto fino a un anno, l’ammenda da 13.000 euro a 26.000 euro e la confisca del veicolo“, ai sensi del “comma 1 dell’art. 256 d.lgs. 152/2006“. Quindi, il sequestro finalizzato alla confisca del Fiat Doblò è stato convalidato dall’autorità giudiziaria procedente.