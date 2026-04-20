Augusta, sgombero in corso nell’ex scuola di via Adua

AUGUSTA – Sono in corso dalle prime ore di questo lunedì mattina le operazioni di sgombero, bonifica e messa in sicurezza dell’ex scuola di via Adua, immobile privato di cinque piani, da anni in stato di abbandono e al centro di segnalazioni dei residenti del quartiere per le condizioni di degrado igienico-sanitario.

Secondo quanto reso noto dalla Polizia di Stato, sono “in corso dalle prime ore di questa mattina le operazioni di sgombero“, nella struttura risalente agli anni Ottanta e da tempo inutilizzata.

L’edificio, che in passato ha ospitato il liceo, “risulta in stato di totale abbandono e, nel corso degli anni, è diventato ricovero di senzatetto e cittadini extracomunitari che bivaccano all’interno, vi pernottano, ammassando svariato materiale e creando così una situazione di degrado e di insicurezza nei cittadini”.

L’intervento è coordinato dal dirigente del Commissariato di Augusta, Antonio Migliorisi, e vede impegnati agenti della Polizia di Stato, anche del Reparto mobile di Catania, con il supporto dell’Arma dei Carabinieri, dei Vigili del fuoco e della Polizia locale.

Quello dell’ex scuola di via Adua è un caso noto da almeno un decennio. Già nel marzo 2018 si era reso necessario un intervento di sgombero e pulizia, eseguito da una ditta incaricata dalla proprietà insieme al servizio comunale per la raccolta degli ingombranti, alla presenza delle forze dell’ordine.

Anche allora l’androne risultava occupato stabilmente da un paio d’anni, secondo le testimonianze dei residenti, da un gruppo di persone senza fissa dimora, con conseguenti criticità sotto il profilo igienico e della sicurezza.