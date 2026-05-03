Primo piano Carcere di Augusta, sequestri di droga e cellulari: drone intercettato, ennesimo agente aggredito di

AUGUSTA – Sequestri di droga, telefoni cellulari e micro-dispositivi introdotti illegalmente, un drone intercettato prima che potesse consegnare materiale alla popolazione detenuta, ma anche l’ennesima aggressione da parte di un detenuto a un agente della Polizia penitenziaria. È il quadro tracciato dalla Fsa Cnpp (Federazione sindacati autonomi – Coordinamento nazionale polizia penitenziaria) sugli ultimi interventi eseguiti nella casa di reclusione di Augusta, al centro di una nota sindacale che accende i riflettori sulle recenti operazioni di contrasto al traffico illecito all’interno dell’istituto.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

Secondo quanto riferito dalla sigla sindacale, negli ultimi giorni il personale della Polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Augusta ha portato a termine una serie di operazioni di polizia giudiziaria che hanno consentito di intercettare e sequestrare materiale non consentito, confermando, come si evidenzia nella nota, “l’alto livello di vigilanza e professionalità del personale di Polizia penitenziaria, nonostante le croniche carenze organiche che affliggono l’istituto“.

L’episodio ritenuto più rilevante risale allo scorso 26 aprile, quando gli agenti hanno intercettato un drone utilizzato, secondo la ricostruzione, per “una consegna programmata di materiali non consentiti” all’interno del penitenziario. La Fsa Cnpp riferisce che, grazie a un intervento definito “tempestivo e coordinato“, il personale sarebbe riuscito a “neutralizzare il velivolo, impedendo che il carico finisse nelle mani della popolazione detenuta“. La successiva perquisizione avrebbe portato al sequestro di “un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti di vario genere, numerosi smartphone, micro-cellulari e strumenti atti all’effrazione“.

Ulteriori rinvenimenti di materiale illecito sarebbero stati effettuati anche nelle giornate del 29 e 30 aprile. Nel corso di queste attività, si è registrato un episodio di violenza ai danni di un agente penitenziario. In particolare, “un appartenente al Corpo con funzioni di Preposto è stato vittima di una vile aggressione, venendo colpito al volto con un pugno da un detenuto nel tentativo di quest’ultimo di impedire il recupero del materiale non consentito“. L’autore del gesto, indicato come “soggetto recidivo già noto per simili condotte violente“, sarebbe stato “segnalato per l’immediato allontanamento dalla sede“.

Sulla vicenda interviene il dirigente nazionale della Fsa Cnpp, Massimiliano Di Carlo, che definisce i risultati ottenuti “la prova di una ferma risposta dello Stato ai tentativi di destabilizzare l’ordine interno“. Di Carlo chiede però che “a questo spirito di sacrificio corrisponda una tutela reale, con il trasferimento immediato dei soggetti violenti e un deciso potenziamento delle misure di sicurezza“.

Nella nota, il sindacalista richiama inoltre la necessità di strumenti tecnologici più avanzati per contrastare l’introduzione di materiale illecito: “Tali interventi devono essere mirati a contrastare efficacemente l’uso dei telefoni cellulari e il sorvolo dei droni, minacce che richiedono risposte urgenti e strutturali“. E aggiunge: “È fondamentale l’adozione di sistemi all’avanguardia capaci di inibire le comunicazioni illecite e neutralizzare intrusioni aeree nel perimetro del carcere, garantendo così l’impermeabilità dell’istituto e la massima sicurezza per chi vi lavora“.

Si apprende dalla nota della Fsa Cnpp, contestualmente, che il segretario provinciale Giuseppe Mandurino e il vice segretario regionale Giuseppe Zabatino hanno espresso “plauso per la determinazione del personale“, trasmettendo alla direzione una proposta formale di encomio per gli agenti coinvolti nelle operazioni.