Primo piano Augusta, condimeteo avverse, allerta “gialla” per giovedì 16 di

AUGUSTA – Cessata allerta meteo dal pomeriggio di questo mercoledì 15 gennaio, che però nella Sicilia centro-orientale tornerà in vigore, con livello “giallo“, dalla mezzanotte per la giornata di giovedì 16. Lo si apprende dall’avviso per il rischio meteo-idrogeologico diramato pochi minuti fa dalla Protezione civile regionale.

Per la giornata di domani, giovedì, il bollettino prevede precipitazioni piovose “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia meridionale e orientale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto della Sicilia, con quantitativi cumulati deboli“.

Quanto ai venti, che nei giorni scorsi anche in città hanno causato diversi disagi, si prevedono “tendenti a forti orientali“. Per quanto concerne i mari, “molto mosso lo Ionio; tendente a molto mosso il Tirreno orientale e ad agitato lo Ionio al largo“.

