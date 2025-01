Primo piano Vittima della strada, a Siracusa i funerali di Carmela Gulino di

AUGUSTA – La magistratura aretusea ha dato il via libera per i funerali della 76enne Carmela Gulino (in Sammatrice), augustana di nascita e siracusana di adozione, travolta da un furgone sulle strisce pedonali di viale Scala Greca e deceduta con gravissime lesioni all’ospedale “Umberto I”.

Il tragico incidente stradale si era verificato nel primo pomeriggio di sabato scorso, nei pressi di una rotatoria della trafficata arteria stradale del capoluogo aretuseo, mentre la donna tornava casa a piedi insieme a due dei suoi familiari.

I funerali si svolgeranno giovedì 16 gennaio alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Santa Rita, in corso Gelone a Siracusa.

La compianta Carmela Gulino, maestra in pensione, è sorella di Carmelo, ex preside dell’Itis di Augusta.