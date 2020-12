Primo piano Augusta, controlli anti-Covid, 530 euro di multa per sei automobilisti di

AUGUSTA – A margine dei controlli anti-Covid eseguiti nella prima parte della settimana dai carabinieri della compagnia di Augusta, vengono resi noti diversi “richiami verbali” sul rispetto degli obblighi di distanza interpersonale e uso della mascherina, ma anche, in particolare sulle principali arterie stradali, sei sanzioni amministrative per la violazione del coprifuoco notturno.

La misura del divieto di circolazione dalle ore 22 alle 5 è infatti ancora in vigore, almeno fino a lunedì 14 dicembre, ai sensi del Dpcm firmato dal premier Conte il 3 dicembre. Sei automobilisti sono stati sanzioni amministrativamente per un importo pari a 530 euro a testa (3.180 euro totali) perché sorpresi a “circolare in orari notturni non consentiti“, senza evidentemente poter motivare lo spostamento in auto con le comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o di salute.

Nel territorio di competenza della compagnia carabinieri, sono stati complessivamente controllati 297 persone e un totale di 188 veicoli. Qui di seguito il bilancio delle più rilevanti violazioni del codice della strada: 4 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 2 per guida con telefono cellulare; 3 per mancanza di copertura assicurativa Rca; 2 per guida di motociclo senza l’utilizzo del casco protettivo; 5 per guida di veicolo senza aver conseguito la prescritta revisione periodica.

I controlli hanno condotto anche alla denuncia in stato di libertà di un soggetto sorpreso alla guida della propria auto in stato di ebbrezza alcolica. L’alcol test ha infatti evidenziato nel suo sangue un tasso alcolemico di 1,10 g/l, superiore di più del doppio di quanto tollerato dalla legge, ovvero 0,5 g/l. Le violazioni del codice della strada complessivamente contestate raggiungono un importo di circa 3.500 euro, inoltre sono stati ritirati 6 documenti di circolazione, con contestuale sottrazione di complessivi 35 punti dalle patenti di guida.

“Si avvicinano le feste, si intensifica il traffico per le strade, che quest’anno – si legge nel comunicato del comando provinciale dei carabinieri – per la nota situazione sanitaria legata alla pandemia da Covid, dev’essere attentamente monitorato. I Carabinieri della Compagnia di Augusta, come del resto i colleghi di tutta la provincia, hanno rinforzato la loro presenza sulle strade e stanno quotidianamente svolgendo attenti controlli per garantire la sicurezza della circolazione ed il rispetto delle norme anti-pandemia emanate da Governo e Regione“. “I controlli – si legge ancora nel comunicato – continueranno con altrettanto impegno nelle prossime settimane“.

