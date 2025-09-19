Augusta, controlli straordinari nelle sale scommesse: verifiche sul rispetto del divieto ai minori
AUGUSTA – Poliziotti del locale commissariato, insieme a colleghi del reparto prevenzione crimine di Catania, hanno effettuato ieri un servizio straordinario di controllo del territorio, con particolare riguardo ai centri scommesse.
Sono stati monitorati gli avventori di tre attività del settore, al fine di verificare il rispetto delle norme per il divieto di accesso ai minori. Non vengono rese note sanzioni all’esito degli accertamenti di polizia.
Si ricorda che, ai sensi del Tulps e della normativa sul gioco introdotta nel 2011 che inasprì le multe, la violazione del divieto ai minori di anni 18 di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro, può comportare a carico del titolare dell’attività una sanzione pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro per ciascun minore trovato, oltre all’eventuale chiusura dell’esercizio fino a un mese.
Nella giornata di ieri, inoltre, gli agenti del commissariato hanno effettuato posti di blocco su alcune strade urbane, che hanno portato all’identificazione di complessive 101 persone a bordo dei veicoli sottoposti a controllo.