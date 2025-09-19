Primo piano Unitre Augusta, al via il nuovo anno accademico: iscrizioni dal 29 settembre di

AUGUSTA – La Unitre di Augusta (sede locale dell’associazione di promozione sociale “Università delle tre età”) si prepara ad avviare il suo ventottesimo “anno accademico”, confermandosi punto di riferimento per la formazione culturale e sociale in città. Dal 29 settembre al 30 ottobre prossimi saranno aperte le iscrizioni al nuovo anno sociale 2025-2026, che potranno essere effettuate nel circolo sociale Unitre, ubicato in via Catania 36, nelle mattine di lunedì e giovedì dalle ore 9 alle 11.

I nuovi soci dovranno compilare la domanda in sede, allegando copia della carta d’identità e del codice fiscale, mentre tutti i soci, vecchi e nuovi, dovranno versare la quota associativa con apposizione del bollino sul tesserino.

L’attuale direttivo della Unitre di Augusta (vedi foto di repertorio in copertina), presieduto da Salvo Cannavà, vede vicepresidente Anna Lucia Daniele, segretario Carmelo Addia, tesoriera Giuseppa Patania, consiglieri Giovanna Fraterrigo e Salvatore Ponzio. È presidente onorario emerito Giuseppe Caramagno, il fondatore della sede locale.

“Abbiamo il piacere di informare i nostri soci e i cittadini tutti – si legge in una nota pubblica sottoscritta dal direttivo Unitre – che dal 29 settembre si apriranno le iscrizioni per il nuovo anno sociale. È con grande orgoglio che desideriamo ricordare le attività svolte nel 2024/25“. Così si passa in rassegna un intenso programma di incontri, laboratori, conferenze, escursioni e momenti conviviali: lezioni su psicologia familiare, antropologia cristiana, economia, letteratura, arte, geofisica del territorio, storia locale e musica lirica, laboratori di informatica, fotografia, canto, gastronomia, psicomotricità e solidarietà, conferenze su temi di attualità e tradizioni, escursioni ai Forti Garcia e Vittoria, al Museo della Piazzaforte e alla “Pirrera” di Melilli, oltre a numerose conviviali e iniziative benefiche. Viene sottolineato, altresì, che l’associazione ha anche collaborato con altre realtà cittadine, partecipando ad eventi culturali e sociali promossi da scuole, club service e associazioni.

Il nuovo anno accademico 2025/26 si preannuncia altrettanto ricco. Sono previsti laboratori potenziati e nuovi incontri culturali, che si svolgeranno nell’aula magna dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz” in via Catania 81, nel vicino circolo sociale e in altre sedi. In programma attività così denominate: “conversazioni al circolo”, disegno e pittura, ceramica, letture e incontri intergenerazionali, conoscere Augusta e dintorni, gastronomia – le nonne raccontano, psicologia a tema, prevenzione salute e sicurezza domestica, psicomotricità, informatica e fotografia. Sono inoltre previsti incontri di sensibilizzazione come quello dedicato alla donazione di organi in collaborazione con l’Aido (Associazione italiana per la donazione di organi), oltre a progetti condivisi con l’associazione “Il Sorriso che vorrei” per attività di intrattenimento ai degenti ospedalieri.

La Unitre di Augusta, nata quasi trent’anni fa con l’obiettivo di offrire opportunità di crescita culturale e di socializzazione a tutte le età, punta a rafforzare il suo ruolo nella comunità locale, invitando i cittadini ad aderire a questa esperienza collettiva che intreccia cultura, amicizia e solidarietà intergenerazionale.