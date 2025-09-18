Primo piano Augusta, stop al punto di ormeggio a ridosso della spiaggetta al Granatello di

AUGUSTA – Il Comune di Augusta ha disposto la sospensione immediata della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) edilizia, presentata nell’ottobre di tre anni fa dalla società “448 sas”, relativa alla realizzazione e al mantenimento di un punto di ormeggio per imbarcazioni da diporto nei pressi della spiaggetta del lungomare Granatello, tra il Club Nautico e il varco dei lidi della Marina militare.

Sul finire dell’ottobre 2022 si registrarono le proteste di un gruppo di cittadini fruitori dell’arenile, lungo poco più di un centinaio di metri (vedi foto di repertorio in copertina, estate 2023), riunitisi in “Comitato mare libero”. Ieri è stato firmato il provvedimento sospensivo, definito “urgente a tutela dell’interesse pubblico“, dal responsabile del sesto settore Servizi di pianificazione e sviluppo.

Secondo quest’ultimo, il realizzando punto di ormeggio, il quale prevede pontili, solarium, un prefabbricato in legno per club house e punto ristoro, “ricade in un’area non compatibile con le previsioni del vigente Piano di utilizzo del demanio marittimo” (Pudm) del Comune, approvato il 30 marzo 2023. Inoltre, il titolo concessorio rilasciato dalla Regione con decreto del dirigente della Sta (Struttura territoriale ambientale) Ragusa-Siracusa del 26 agosto 2022, che autorizzava l’occupazione del tratto di suolo e specchio acqueo per complessivi 7.751 metri quadrati, “ad uso annuale“, sarebbe da considerarsi “inefficace” essendo scaduto il 31 dicembre 2023.

L’istanza originaria per il punto di ormeggio risale addirittura al 30 gennaio 2015 ed era stata corredata dai pareri favorevoli degli enti competenti. La concessione prevedeva il pagamento di un canone annuo di 12.179 euro all’Erario regionale, a riconoscimento della demanialità del bene concesso.

Dall’attuale amministrazione comunale, in più occasioni, erano arrivate rassicurazioni ai cittadini in protesta, rassicurazioni che adesso hanno avuto seguito con un atto formale dopo un triennio. Nel Pudm poi approvato dal Consiglio comunale, la spiaggia del Granatello resterebbe comunque destinata alla libera fruizione, ritenuto che si tratta dell’ “unico tratto di costa in località Granatello concretamente fruibile dalla collettività – si legge nel provvedimento sospensivo – la cui salvaguardia risulta prioritaria nell’interesse pubblico“.

Così il Comune ha ribadito tre punti fermi, “in via cautelativa“: divieto assoluto di prosecuzione dei lavori e delle attività connesse alla Scia, obbligo di salvaguardare l’area demaniale evitando qualsiasi danno, e vigilanza demandata al Comando di Polizia locale.

Si precisa nel provvedimento, inoltre, che la sospensione resterà in vigore fino a quando non sarà chiarita l’efficacia del decreto regionale alla luce della nuova nuova disciplina sulle concessioni demaniali marittime introdotta con decreto assessoriale regionale del 19 febbraio 2025, e completata la verifica della conformità alle norme vigenti.