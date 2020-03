Primo piano Augusta, Coronavirus, al via sanificazione delle strade urbane. Ecco il calendario di

AUGUSTA – Al via la sanificazione del territorio comunale, con l’impiego di un automezzo di una ditta specializzata per sei notti da mercoledì 18 marzo a martedì 24 marzo. Mentre sabato scorso è stato dato avvio alla sanificazione di tutti gli uffici comunali.

Tali interventi rientrano tra le misure che stanno adottando i comuni italiani, anche in assenza di contagi, per prevenire e contrastare la diffusione del Coronavirus.

Quindi dalle ore 20 delle seguenti date alle ore 5 dell’indomani, nei quartieri interessati, si dovranno tenere chiuse le porte e le finestre di casa, badando anche a non far esporre gli animali domestici all’esterno, e non si dovrà circolare per strada per alcun motivo.

Ecco il calendario: mercoledì 18 marzo nell’Isola, giovedì 19 e venerdì 20 alla Borgata, sabato 21 al Monte, lunedì 23 al Monte-Brucoli, martedì 24 zone esterne-Agnone Bagni.

“Anche in questo caso abbiamo bisogno della vostra collaborazione – scrive il sindaco Cettina Di Pietro sulla sua pagina social – Intanto vi chiedo di dare la massima diffusione a questo programma. Abbiamo già predisposto un mezzo che circolerà per le vie cittadine per informare i cittadini. Sempre preziosa è l’opera di passaparola, avvertendo i vostri parenti, amici e conoscenti. Prestare attenzione anche agli animali domestici ed evitare di esporli ai prodotti che verranno irrogati“.

“Vi rinnovo pressantemente l’invito a rimanere a casa – prosegue il primo cittadino – tranne che per indifferibili motivi. Siamo nei giorni cruciali della diffusione del virus. Sono questi i momenti in cui, grazie alla nostra cautela e a iniziative come quella illustrata in questo post, si potrà arrivare a un deciso rallentamento dell’epidemia. Tutti, proprio tutti, siamo chiamati ad essere responsabili e ad applicare in maniera rigorosissima le prescrizioni che ci vengono dalle autorità competenti“.

(Foto di copertina: generica)