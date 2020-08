Primo piano Augusta, Coronavirus, comunicati una guarigione e un ricovero: attuali positivi salgono a 6 di

AUGUSTA – È un bollettino in rapido aggiornamento quello che si delinea in questi ultimi giorni in merito ai casi positivi al Covid-19 ad Augusta e in provincia. Il sindaco Cettina Di Pietro, tornando questo pomeriggio in video sulla pagina social come nelle fasi dell’emergenza, ha fornito un ulteriore “aggiornamento sui casi Covid presenti nel nostro territorio comunale” rispetto al suo post dell’11 agosto pomeriggio.

A fronte dei cinque casi complessivi di contagi augustani comunicati ieri l’altro, il numero degli attuali positivi salirebbe a sei a seguito della comunicazione istituzionale di una guarigione e, purtroppo, di un ricovero ospedaliero e di un altro nuovo positivo in isolamento domiciliare.

“Il primo caso di soggetto ritornato dall’estero ha finito l’isolamento: si è negativizzato“. Questa la buona notizia. Per il resto, come afferma il primo cittadino, “rimane purtroppo un quadro preoccupante“.

I quattro positivi di cui si è appreso nei giorni scorsi, “quattro giovanissimi rientrati dalle vacanze da Malta“, sono attualmente asintomatici in isolamento domiciliare. Tra i nuovi casi, viene reso noto dal primo cittadino un caso di augustano positivo ricoverato nel Covid center dell’ospedale “Umberto I” di Siracusa, a cui si deve aggiungere un caso di contagio da contatto, in isolamento domiciliare.

Inoltre il sindaco fa sapere di “altri tre contatti di questi soggetti che venivano da Malta che, pur se negativi, in questo momento sono in quarantena“.

Da parte del primo cittadino è arrivato l’ennesimo invito a “tenere condotte responsabili“, evidenziando che le recenti ordinanze dei sindaci della provincia, tra cui la sua, sono state “fortemente criticate ma necessarie“. Provvedimenti paralleli alle ordinanze del presidente della Regione siciliana, che a partire da domani, 14 agosto, tra l’altro, ripristina anche in Sicilia l’obbligo dell’uso della mascherina pure all’aperto quando non si possa mantenere la distanza interpersonale di un metro.

