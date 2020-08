Primo piano Augusta, in stato confusionale e con un coltello in piazza: denunciato cinquantenne di

AUGUSTA – Si sarebbe aggirato in stato confusionale in pieno giorno, ieri mattina, nella piazza Fontana all’ingresso della città, brandeggiando per aria un coltello e destando preoccupazione nei passanti.

Sono dovuti intervenire gli agenti del locale commissariato di pubblica sicurezza per bloccare il soggetto, identificato in un cinquantenne augustano e trovato “in evidente stato di alterazione psico-fisica”, come rende noto la Polizia di Stato.

L’uomo, che non avrebbe minacciato alcuno, è stato denunciato a piede libero per l’ipotesi di reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, essendo stato trovato con in mano il coltello dalla lama di circa 38 centimetri (nella foto di copertina), oggetto di sequestro.