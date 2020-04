Primo piano Augusta, Coronavirus, dimessi i due pazienti augustani: trasferiti a “Città della notte” di

AUGUSTA – Sono stati dimessi i due pazienti augustani affetti da Coronavirus e ricoverati nei giorni scorsi al Covid center del “Muscatello”. Si trovano già nell’albergo sanitario, disponibile dalla scorso 4 aprile, della struttura privata “Città della notte” (nella foto di repertorio in copertina), riservato ai positivi già guariti e senza sintomi o dimessi dagli ospedali ma ancora a rischio contagio per le famiglie. L’aggiornamento viene reso noto dal sindaco Cettina Di Pietro in un videomessaggio diffuso questo pomeriggio.

Nel Covid center del “Muscatello” non risultano al momento altri augustani ricoverati. L’unico positivo augustano che ha necessità di ricovero si trova all’ospedale “Umberto I” di Siracusa. Sempre secondo quanto reso noto dal sindaco, ci sono complessivamente sei casi di augustani positivi in isolamento domiciliare, sottoposti a sorveglianza sanitaria.

“Di questi sei, peraltro i primi due casi di Augusta hanno effettuato il primo tampone e risulta negativo – aggiunge il primo cittadino – Nell’ipotesi in cui anche il secondo tampone risulti negativo, finiranno questo periodo di quarantena“.