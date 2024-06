Primo piano Augusta, Corpus Domini, stasera la processione per le vie del centro storico di

AUGUSTA – La solennità del Corpus Domini sarà celebrata nel tardo pomeriggio di questa domenica 2 giugno. Quest’anno la ricorrenza religiosa cade infatti nella giornata della Festa della Repubblica.

Nella chiesa Madre, alle ore 18,30 è in programma il santo rosario, alle ore 19 la concelebrazione eucaristica con tutti i sacerdoti e i diaconi della città, insieme alle parrocchie e aggregazioni ecclesiali, alla presenza delle autorità civili e militari.

Al termine, partirà dalla chiesa Madre la processione eucaristica per le vie del centro storico con il seguente percorso: piazza Duomo, via Principe Umberto, via Colombo, via Epicarmo, via Alabo, via Principe Umberto, piazza Duomo.

Con ordinanza di polizia municipale, è stato disposto per questa domenica dalle ore 14 alle 22 il divieto di circolazione e sosta veicolare, con rimozione forzata, in via Principe Umberto nel tratto tra via Colombo e via Roma.

Come da tradizione, i cittadini sono invitati a ornare le vie lungo il tragitto con altarini, piante, fiori, bandierine, tovaglie, coperte, in segno di devozione.

Oltre al baldacchino sotto il quale viene portato l’ostensorio contenente l’ostia consacrata ed esposta alla pubblica adorazione, sfileranno anche le caratteristiche “‘ntorce“, particolari candelore adornate da fiori e alla cui sommità vi è il simbolo di ogni antica corporazione (vedi foto di repertorio in copertina, 2017).