Primo piano Giuseppe Bellistri, l’augustano del Real esulta per il secondo trionfo nella Champions League di

AUGUSTA – Nella notte di Wembley che ha visto trionfare per la quindicesima volta nella Champions League (già Coppa dei Campioni) il Real Madrid, con il 2-0 inflitto al Borussia Dortmund, ancora una volta anche un augustano ha alzato la leggendaria coppa dalle grandi orecchie.

Lo ha fatto (di nuovo) il preparatore atletico Giuseppe Bellistri, classe ’87, per la terza stagione consecutiva nello staff tecnico dei blancos al seguito del preparatore Antonio Pintus, che affianca l’allenatore Carlo Ancelotti diventato ieri il più vincente nella storia della competizione Uefa.

“Gracias por lo que me estáis regalando! Equipo enorme“, scrive Bellistri in spagnolo sui suoi canali social. “Grazie per quello che mi state regalando! Una squadra enorme“, nella intuitiva traduzione in italiano.

Per il preparatore atletico augustano, dopo la prima volta del del 28 maggio 2022 allo Stade de France di Saint-Denis, quando il Real Madrid si impose di misura sul Liverpool, è la seconda Champions League sollevata al cielo.

Sostenuto sui social dai concittadini di Augusta, nella quale torna periodicamente per condividere in famiglia i brevi periodi di relax, nell’immaginario collettivo Bellistri è riuscito a griffare di neroverde quel bianco della squadra più titolata della storia del calcio.