Augusta, corsa ai tamponi, viabilità paralizzata per ore intorno all’ospedale. Apre drive-in pomeridiano al Polivalente

AUGUSTA – Lunghe code dalle prime ore di questo lunedì mattina in direzione ospedale “Muscatello” soprattutto per raggiungere la postazione drive-in e sottoporsi ai tamponi rapidi anti-Covid. Traffico paralizzato nella zona tra le ex saline e il tratto della “panoramica” di via Colonnello Salerno fino a poco dopo le 10.

Per fronteggiare la mole di prenotazioni, l’Asp ha disposto l’apertura straordinaria pomeridiana, dalle ore 15, della postazione drive-in in piazza Unità d’Italia, dinanzi al Polivalente del “Costa”. Possibilità riservata esclusivamente agli utenti prenotati.

La paralisi della viabilità ha causato notevoli disagi anche a chi doveva raggiungere l’ospedale per sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid o per altre patologie. La comunicazione è stata trasmessa alle ore 9,53 dal Comune attraverso app “Telegram”, invitando “la cittadinanza in fila in auto in direzione ospedale di liberare la viabilità per ristabilire la sicurezza e recarsi nel pomeriggio nella struttura indicata“.