Primo piano Augusta, corteo storico medievale del “Principe di Napoli”, si rinnova connubio tra fondatore e patrono della città di

AUGUSTA – Rinnovato il connubio tra i festeggiamenti per il santo patrono e una ormai tradizionale iniziativa celebrativa per il fondatore della città. L’istituto comprensivo “Principe di Napoli” ha dato vita, ieri pomeriggio nell’Isola, alla quattordicesima edizione del Corteo storico chiamato “Alla corte di Federico II di Svevia”, inserita nel programma comunale dei festeggiamenti in onore di San Domenico.

Alunni, docenti, genitori e collaboratori, guidati dalla dirigente scolastica Agata Sortino, hanno fatto rivivere, ancora una volta, lo splendore della corte federiciana. Partito dalla cittadella degli studi, il Corteo storico ha animato le vie principali dell’Isola per poi presentare, in piazza Duomo, una serie di suggestive coreografie che hanno visto protagonisti gli studenti dell’istituto.

Ad arricchire il corteo, quest’anno, è stata la rievocazione del personaggio di Giovanna D’Arco interpretata dall’attrice augustana Anna Passanisi che, accompagnata dalla voce narrante di Davide Sbrogiò, ha già dato vita a “Volti di donna”, il progetto finanziato dalla Regione siciliana per cui la scuola ha ottenuto il finanziamento. È stato messo in scena un passo dell’opera “L’allodola” del drammaturgo francese Jean Anouilh, nel momento in cui la voce dell’Arcangelo San Michele, interpretata da Davide Sbrogiò, incita Giovanna, presentata da Anna Passanisi, a compiere la sua missione indossando gli abiti di un guerriero per liberare la Francia.

Questa sequenza è stata anticipata da una coreografia, con effetti scenici, delle danzatrici del fuoco che hanno rievocato l’elemento che può distruggere il corpo e l’anima.

A conclusione dello spettacolo, le acrobazie degli sbandieratori che con destrezza e abilità hanno reso omaggio all’imperatore Federico II di Svevia. Tutta intorno, una corte di dame e cavalieri, odalische e saraceni, danzatrici e giullari per omaggiare lo “Stupor mundi”.

A ringraziare quanti si sono adoperati per la riuscita della manifestazione, alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare, è stata la dirigente scolastica Sortino che, tra sorrisi e abbracci, ha sottolineato “l’impegno, la collaborazione e la professionalità di quanti ogni anno si spendono per regalare alla comunità augustana un tuffo nella storia e nelle tradizioni delle origini“.