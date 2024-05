Primo piano Augusta, scontro tra auto e Vespa in via Megara: interviene l’ambulanza di

AUGUSTA – Incidente stradale, stamani poco prima delle 10, nel centro storico, all’incrocio tra via Megara e via Limpetra.

Il sinistro si è verificato tra un’autovettura modello Fiat 500 e un ciclomotore Piaggio Vespa, guidato da un giovane augustano che ha evitato il peggio grazie all’uso del casco. Sul luogo sono sopraggiunti agenti della Polizia locale, per gli accertamenti.

Il conducente dell’auto sarebbe rimasto illeso, mentre per prestare il primo soccorso allo scooterista è intervenuto il personale sanitario del “118“, che lo ha trasportato all’ospedale a bordo dell’ambulanza.

Il giovane sarebbe ancora in attesa di ricevere la prognosi, ma per fortuna non avrebbe riportato ferite gravi.