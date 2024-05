Primo piano Augusta, mobilità San Domenico, più navette e nuova linea: ecco i percorsi dal 22 maggio di

AUGUSTA – Dal pomeriggio di oggi sarà potenziato il servizio gratuito di bus navetta predisposto dal Comune nell’ambito dei piani straordinari di viabilità e mobilità per i festeggiamenti in onore di San Domenico, patrono della città.

Come confermato dall’Assessorato allo Spettacolo, da questo mercoledì 22 e fino a sabato 25 maggio, il servizio per raggiungere il luogo degli eventi serali in programma in piazza Castello, ai giardini pubblici, sarà incrementato, a carico dell’ente locale, di una ulteriore linea e due automezzi.

Pertanto, il nuovo programma delle navette circolari, in servizio dalle ore 17 e fino al termine dei rispettivi eventi, è il seguente:

Linea 1 “Borgata” (due navette): partenza da piazza Unità d’Italia, arrivo in via Colombo.

Linea 4 “Borgata” (una navetta): partenza da intersezione via Lavaggi con lungomare Rossini, attraverso viale Veneto, piazza San Domenico, via XIV Ottobre, arrivo in via Colombo.

Linea 2 “Isola” (una navetta): partenza da piazza Maestri del Lavoro (sede mercato giornaliero del centro storico), via Marina Ponente, via Adua, via Dessiè, via Caracciolo, piazzale delle Ancore (Comando Marisicilia), via Xifonia, arrivo in via Colombo.

Giovedì 23 e venerdì 24 maggio attiva anche la Linea 3 “Rosmarino” (una navetta), a carico del pubblico esercizio: partenza dal “Rosmarino Cafè” su lungomare Rossini, arrivo in via Colombo.

Per ricordare gli spettacoli serali imminenti, questo mercoledì 22 maggio (ore 21,30) sul palco i Gemelli Diversi, preceduti dalla cantante augustana Giorgia Fazio; giovedì 23 maggio (ore 22) Max Gazzè e la Calabria Orchestra per la tappa del tour “Musicae Loci”; venerdì 24 maggio (ore 22) il cabaret di Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia, preceduto dall’augustana Marzia Toscano con la sua band; sabato 25 maggio (ore 21,30) il concerto di Enrico Ruggeri.