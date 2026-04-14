Augusta, allargamento via Colombo, il sospetto: “Albericidio posticipato al dopo elezioni?”

AUGUSTA – Viene riportato al centro del dibattito politico, a ridosso delle elezioni amministrative, il progetto di allargamento di via Colombo, nel tratto compreso tra il viadotto Federico II e via Megara, soluzione individuata dall’amministrazione Di Mare per migliorare la viabilità di accesso all’Isola dal lato di levante. A riaccendere i riflettori è la consigliera comunale di opposizione Milena Contento, esponente del Partito democratico.

Il progetto esecutivo, approvato dalla giunta comunale il 19 settembre 2024, prevede un intervento di ampliamento della sede stradale per una larghezza variabile, dai circa 4 metri in prossimità del viadotto Federico II fino a circa 2 metri all’altezza del ronco Rossi, per un quadro economico complessivo pari a 122mila euro. Un’opera che, secondo quanto emergeva dall’accesso agli atti da parte di consiglieri d’opposizione, comporterebbe però non solo la riduzione del piazzale dei giardini pubblici ma anche il coinvolgimento di una decina di alberi secolari della villa comunale (vedi foto di copertina), elemento che ha alimentato polemiche e preoccupazioni.

“Dalle promesse elettorali di piantare un albero per ogni nato… alla consegna alla città di un altro albericidio di 10 alberi secolari della nostra villa comunale”, attacca Contento nella nota diffusa, chiedendo chiarimenti all’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Di Mare.

Nel mirino, in particolare, la coerenza tra gli atti tecnici e i pareri acquisiti. “Una certezza è data dal fatto che il parere favorevole della Soprintendenza è condizionato al fatto che questi alberi non vengano abbattuti ma ripiantumati”, sottolinea la consigliera, evidenziando però come nella relazione tecnica si affermi che “non è percorribile la strada del reimpianto”.

Un punto che, secondo Contento, alimenta dubbi e richieste di trasparenza: “Quello che i cittadini chiedono è chiarezza sul destino di questi alberi secolari, simbolo stesso della nostra villa comunale”. La consigliera parla apertamente di preoccupazione diffusa e di possibile rinvio delle decisioni: “Il sospetto è che l’abbattimento sia stato posticipato al dopo elezioni per non inimicarsi i cittadini”. Gli alberi interessati, evidenzia, rappresentano “un patrimonio naturale di inestimabile valore”, non solo per la storia della città ma anche per il loro ruolo nell’ecosistema urbano.

Il progetto di allargamento di via Colombo si inserisce nel più ampio tema della riorganizzazione degli accessi all’Isola, con il cosiddetto terzo ponte ad uso civile e militare in corso di realizzazione, ma il bilanciamento tra esigenze infrastrutturali e tutela del verde pubblico resta al centro dello scontro politico.

“Noi vigileremo perché non si attui questo ulteriore scempio ed auspichiamo che si faccia un’operazione verità che gli augustani meritano”, conclude Contento.