Primo piano Augusta, Covid, contagi restano bassi con un solo ospedalizzato di

AUGUSTA – Casi di Covid-19 ad Augusta stabilmente intorno ai venti, da circa una settimana, e reparti Covid al “Muscatello” praticamente vuoti. Alla mattina di questa domenica 30 maggio, sono 21 i soggetti attualmente positivi nel territorio di Augusta, venti in isolamento domiciliare e un solo ospedalizzato.

Gli stessi ventuno casi positivi, secondo fonti sanitarie, non corrisponderebbero tutti a residenti ad Augusta, dal momento che verrebbero computati un paio di militari isolati negli alloggi dedicati a Punta Izzo. Mentre per l’unico paziente del Covid center di Augusta si sarebbe trattato di un rientro dall’estero.

È per fortuna lontano il “picco storico” comunale di 222 attuali positivi, registrato a fine gennaio, come quello dei posti letto occupati nei due reparti del “Muscatello” allestiti per i pazienti Covid. Torna quindi d’attualità, a un anno esatto di distanza, il tema della riapertura dei reparti finora “sacrificati”, segnatamente Medicina e Chirurgia.