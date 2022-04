Primo piano Augusta, Covid, incidenza settimanale resta oltre mille. Ecco i dati del Dasoe di

AUGUSTA – 351 nuovi casi positivi al Covid-19 nel territorio comunale nell’ultima settimana presa in considerazione che va dall’11 al 17 aprile compresi. Un’incidenza cumulativa che resta al di sopra della soglia dei mille nuovi contagi ogni centomila abitanti, risultando pari a 1.006,97, pur in lievissima diminuzione (-6 per cento) rispetto alla settimana precedente. Questi i dati epidemiologici locali che emergono dal bollettino regionale del Dasoe (Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico) diffuso oggi.

In Sicilia, nella settimana di riferimento, secondo il Dasoe si assiste a un “lieve decremento delle nuove infezioni” (-8,3 per cento), con l’incidenza cumulativa di nuovi soggetti positivi riportati ai sistemi di rilevazione dei test antigenici o molecolari, e diagnosticati nel periodo, di 621,35 ogni centomila abitanti. Il tasso di nuovi positivi riportati più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina (904 ogni centomila abitanti) e di Siracusa (714).

Quanto agli ospedalizzati, nella provincia aretusea tra residenti e domiciliati sono 76 (46 nell’ultima settimana presa in esame), di cui solo 4 in terapia intensiva. Anche il rapporto tra ricoverati e attuali positivi conforta, considerato che gli ospedalizzati totali corrispondono allo 0,58 per cento mentre quelli in terapia intensiva allo 0,03 per cento. Il Dasoe, su base regionale, “conferma la tendenza alla diminuzione del numero di pazienti attualmente ricoverati e della conseguente occupazione di posti letto in area medica e terapia rispetto al mese precedente“. Nell’ultimo dato Asp divulgato dal Comune di Augusta, lo scorso 5 aprile, gli ospedalizzati augustani erano 6, tutti in terapia ordinaria.

In definitiva, spiega il Dasoe, “si conferma pertanto una situazione epidemica acuta nella settimana di monitoraggio trascorsa, con una incidenza ancora elevata ma ospedalizzazione in proporzione più contenuta“.

Il bollettino del Dasoe contiene anche i dati della vaccinazione anti-Covid, aggiornati al 19 aprile. Ad Augusta i residenti vaccinati con ciclo primario completato (cioè vaccinati con seconda dose o in monodose per pregressa infezione Covid o vaccinati con Janssen) sono l’81,10 per cento (84,65 per cento con almeno una dose). Nell’analisi per target d’età, gli over 12 con ciclo primario completato sono l’84,72 per cento (88,28 con almeno una dose), i bambini di fascia 5-11 con ciclo primario completato sono il 24,11 per cento (27,46 con almeno una dose). Tali dati rilevano soprattutto quando il Dasoe osserva che, su base regionale, “circa 3/4 dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento risultano al sistema non vaccinati“.