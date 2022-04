Primo piano Augusta, conclusi incontri a scuola di educazione alla salute in sinergia tra Rotary e “Ruiz” di

AUGUSTA – Anche quest’anno progetti di informazione e sensibilizzazione promossi a titolo di volontariato dal Rotary club cittadino sono stati recepiti dall’Istituto superiore “Arangio Ruiz”, che li ha inseriti nelle ore curricolari. Nell’anno scolastico che si avvia a conclusione, i rotariani, di concerto con i docenti, hanno coinvolto diversi medici nell’aula magna della scuola di via Catania per due cicli di incontri di educazione alla salute, in particolare a dicembre sulle malattie trasmesse sessualmente e a febbraio su patologie polmonari e Covid, nei periodi in cui le misure governative hanno consentito gli incontri in presenza.

Per esporre agli studenti delle classi seconde gli ultimi aggiornamenti “dal campo” sul Covid-19, la delegata di club rotariano Francesca Flavia Amore, medico anatomopatologo, ha invitato quale relatore il dottor Carmelo Rodolico, responsabile della Uosd Patologia clinica dell’ospedale “Muscatello” di Augusta. Il dirigente medico ha fornito elementi scientifici per soddisfare curiosità e dubbi dei giovani sull’importanza del vaccino per arginare il nuovo coronavirus, evidenziando le più frequenti fake news dei due anni pandemici. A proposito di virus da sindrome respiratoria acuta grave, Rodolico ha voluto omaggiare nel corso della sua relazione il dottor Carlo Urbani, ex presidente della sezione italiana di “Medici senza frontiere”, morto in Thailandia a causa della Sars da lui identificata e classificata per la prima volta. Il presidente del Rotary club cittadino, Pietro Forestiere è intervenuto per ricordare l’impegno del club service internazionale contro la poliomielite, malattia virale che colpisce il sistema nervoso centrale e che proprio grazie a una campagna di vaccinazione, trentennale, è quasi del tutto eradicata.

Il primo ciclo di incontri, rivolto invece alle classi quarte, aveva inteso fornire agli studenti informazioni chiare e scientificamente corrette sulle malattie trasmesse sessualmente (Mts), trattando preliminarmente gli aspetti della sessualità. Dopo il saluto del presidente Pietro Forestiere, in cui aveva illustrato essenza e obiettivi del Rotary, erano stati tre i medici a disposizione della giovane platea: il delegato di club rotariano Ernesto Cannella, già medico di famiglia, il medico siracusano Giovanni Marischi, referente rotariano per la provincia, e il giovane medico specializzando Giulio Ragusa, che ha saputo coinvolgere i ragazzi con un quiz finale sulle Mts.

Tali iniziative rotariane seguono linee guida dettate dal distretto Rotary di Sicilia e Malta, che vede infatti una commissione distrettuale “Prevenzione delle malattie polmonari e Covid” presieduta dal medico palermitano Giuseppe Genovese, e il progetto distrettuale “Malattie sessualmente trasmesse” presieduto dal medico nisseno Giuseppe Giannone.

Ad assicurare l’armonizzazione con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa dell’istituto superiore di via Catania, sono state le docenti Rosanna Bellistri, quale referente scolastica per l’Educazione civica, e Loredana Di Mare, referente per l’Educazione alla salute.

Per entrambi i cicli di incontri non è mancato il saluto della dirigente scolastica del “Ruiz”, Maria Concetta Castorina, che, all’approssimarsi della conclusione dell’anno, rivolge oggi un plauso al Rotary club capace di “fornire alte professionalità che hanno suscitato l’interesse degli studenti“. “Le conferenze – sottolinea la dirigente scolastica – hanno rappresentato lezioni a tutti gli effetti, con verifica finale. Rinnovo i ringraziamenti al presidente del Rotary club Augusta e ai relatori, che si sono dimostrati sensibili ai temi della formazione e vicini alla scuola“.