Primo piano Augusta, Covid, sono 6 gli ospedalizzati su 135 attuali positivi. Covid center quasi saturo di

AUGUSTA – Sono 6 gli augustani ospedalizzati per Covid-19, di cui 5 ricoverati nel Covid center del nosocomio cittadino e 1 nell’apposito reparto dell’ospedale “Umberto I” del capoluogo aretuseo.

Questi alcuni numeri che consentono di fornire un quadro più chiaro dell’aggiornamento, a ieri sera, di 135 attualmente positivi al virus. Presumibilmente, 129 soggetti positivi sono asintomatici o paucisintomatici, in quarantena domiciliare sotto sorveglianza sanitaria assicurata dal personale dell’Usca (Unità speciale di continuità assistenziale) del distretto sanitario di Augusta.

Altro dato significativo è il numero dei posti letto impegnati nel Covid center per pazienti non gravi, operativo da circa due settimane al secondo piano del vecchio padiglione del “Muscatello”: a ieri sera, 35 su 40 attivabili. Come detto, 5 pazienti sono augustani, mentre gli altri 30 ricoverati provengono perlopiù da aziende sanitarie di province limitrofe.

