Politica Augusta, prossimi interventi su tre strade provinciali: “sollecito” dall’amministrazione comunale di

AUGUSTA – Sarebbero prossime a un intervento di manutenzione da parte dell’ex Provincia, a cui competono, tre strade di viabilità secondaria ricadenti nel territorio comunale di Augusta. In particolare si tratta della Sp 61 (via Aldo Moro), Sp 107 “Martelli-Oliveto” (nei pressi di contrada Piano Ippolito), Sp 114 (nel tratto che va dalla stazione di servizio “Esso” a Punta Cugno).

In questa direzione, nei giorni scorsi, c’è stato un incontro di “sollecito” da parte di esponenti della neo insediata amministrazione Di Mare. “Venerdì scorso con l’assessore Rosario Sicari siamo andati a Siracusa, per un incontro al Libero consorzio comunale, al fine di richiedere l’intervento urgente di manutenzione e sfalcio delle erbacce sulle strade provinciali del nostro territorio, mettendo in sicurezza la circolazione stradale“. Lo riferisce il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Beniamino D’Augusta.

Gli assessori coinvolti, oltre a D’Augusta (Lavori pubblici) e Sicari (Decoro urbano), Giuseppe Carrabino (Viabilità), fanno sapere di aver ottenuto, dal responsabile dell’ottavo settore Viabilità dell’ex Provincia, “la promessa di iniziare i lavori questa settimana“.

(Nella foto di repertorio in copertina: Sp 114 all’altezza di Punta Cugno)