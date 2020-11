Primo piano Augusta, domani chiusi per sanificazione i quattro istituti comprensivi (tranne un plesso) di

AUGUSTA – Saranno chiusi domani, mercoledì 18 novembre, per sanificazione e igienizzazione quasi tutti i plessi degli istituti comprensivi di Augusta. Lo dispone con ordinanza odierna il sindaco Giuseppe Di Mare, ritenendo, come si legge nell’atto, “necessario e improcrastinabile” l’intervento in quanto “trattasi di luoghi ad alta densità di frequentazione, dove è fortemente consigliabile adottare ogni opportuna cautela per evitare la creazione di “clusters” e arrecare pregiudizi alla salute pubblica“.

Il provvedimento interessa pertanto gli istituti comprensivi “Principe Di Napoli”, “Orso Mario Corbino”, “Salvatore Todaro” e “Domenico Costa”. L’unica eccezione tra le scuole di competenza del Comune riguarda il plesso Polivalente dell’istituto comprensivo “Domenico Costa” (nella foto di repertorio in copertina), dove hanno sede scuola dell’infanzia e primaria, già sanificato ieri a seguito dell’impiego domenicale quale base logistica per l’effettuazione dei tamponi rapidi con modalità drive-in e riaperto stamani.

Ricordiamo che, secondo l’aggiornamento meramente quantitativo fornito dal sindaco ieri sera, risultano 135 augustani attualmente positivi al Covid-19.