Primo piano Augusta, Covid, superati i trecento attuali positivi: 2 in terapia intensiva di

AUGUSTA – Nel territorio comunale sono 308 i soggetti attualmente positivi al Covid-19. Gli stessi numeri dicono anche che su 14 augustani ospedalizzati, se ne registrano due in terapia intensiva.

Questi i dati Asp divulgati stamani dal Comune e quindi riferibili ai tamponi processati fino a ieri, che certificano il superamento anche della soglia psicologica dei trecento contagiati, una volta superato, lo scorso 21 agosto, il “picco” storico cittadino segnato a fine gennaio (222).

Rilevante il dato dei contagi tra gli under 35, che risultano 152, praticamente la metà degli attuali positivi, trend su cui il sindaco Giuseppe Di Mare era intervenuto alla vigilia di Ferragosto.

Intanto oggi anche Augusta, insieme ad altri cinquantadue comuni siciliani, transita dalla zona simil gialla efficace dal 24 agosto per ordinanza del presidente della Regione alla zona gialla disposta in tutta la Sicilia per quindici giorni (“salva nuova classificazione” che anticipi i tempi) dall’ordinanza del ministro della Salute.

Abbiamo realizzato un approfondimento sulle restrizioni attualmente efficaci e sulle eccezioni all’obbligo di mascherina all’aperto.

(Foto di copertina: generica)