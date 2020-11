Primo piano Augusta, Covid, tornano 56 gli attuali positivi. Sindaco sull’uso mascherine: “Appello che faccio ai giovani, ma a tutti noi” di

AUGUSTA – Scendono a 56 gli attuali positivi al Covid-19 nel territorio comunale, come il 25 ottobre. Quattro in meno del nuovo “picco” di 60 contagiati comunicato la sera dell’1 novembre.

“Sono preoccupato – scrive il sindaco Giuseppe Di Mare sulla pagina social – perché, fino a quando ci sarà un solo augustano positivo, saremo tutti in apprensione perché può essere una nostra amica, un nostro familiare, comunque una persona che rischia la vita. Per questo dico che la vita deve andare sicuramente avanti ma serve prudenza, tantissima prudenza“.

Poi, un appello che coinvolge le due generazioni più distanti anagraficamente: “Dobbiamo stare molto attenti soprattutto per i nostri anziani – scrive – Un appello che faccio ai giovani ma a tutti noi è di usare la mascherina sempre, usiamola bene e manteniamo la distanza di sicurezza. Vi chiedo di prestare la massima attenzione e di rispettare le regole. Non molliamo, supereremo anche questo momento e insieme ce la faremo!“.

Il bollettino quotidiano del ministero della Salute riporta che sono 1.048 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia nelle ultime ventiquattr’ore (soglia dei mille ancora una volta superata dall’1 novembre), su 8.015 tamponi effettuati; 14 i decessi, che portano il totale a 550. Con i nuovi casi salgono a 16.806 gli attuali positivi. Di questi 1.222 sono i ricoverati: 1.072 in regime ordinario e 150 in terapia intensiva con un incremento di otto ricoveri. I guariti sono 292.

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 258, Catania 299, Messina 80, Ragusa 83, Trapani 133, Siracusa 71, Agrigento 21, Caltanissetta 96, Enna 7.