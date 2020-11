Primo piano Voli in continuità territoriale rinviati all’1 dicembre. Ecco le tariffe da e per Comiso di

SIRACUSA – Di rinvio in rinvio, partiranno l’1 dicembre i primi voli in continuità territoriale per i residenti in Sicilia, la concretizzazione di un diritto richiesto per decenni, in assenza di un collegamento infrastrutturale con il resto d’Italia, che detenevano finora i soli cittadini sardi. La decisione di quest’ulteriore rinvio, dopo il primo dall’1 all’8 novembre, sarebbe “connessa all’incertezza dell’evolversi della situazione sanitaria e della ridotta mobilità interregionale“, con il prevedibile crollo delle prenotazioni, ed è stata presa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit).

Due gli aeroporti interessati dalla continuità territoriale, quello di Comiso (Ragusa) e quello di Trapani-Birgi. Le diverse gare bandite da Enac per la durata di tre anni sono state aggiudicate alla tricolore Alitalia per operare i voli in continuità territoriale tra gli aeroporti di Comiso, Roma e Milano Linate; al vettore bulgaro TayaranJet (ma di proprietà di imprenditori ragusani) per le rotte operate da Trapani per Ancona, Perugia e Trieste, mentre al vettore spagnolo Albastar le rotte da Trapani per Napoli, Parma e Brindisi, che si aggiungono alla programmazione di linea che il vettore ha già in partenza da Trapani-Birgi, ovvero Roma, Milano Malpensa e Cuneo.

46 i milioni di euro complessivamente stanziati, da governo centrale (30 milioni) e governo siciliano (16 milioni), per consentire tariffe agevolate fisse ai residenti nell’isola e provare a fermare l’annoso caro voli. Inoltre, a queste agevolazioni si dovrebbero aggiungere presto anche “tariffe sociali” per i collegamenti tra Catania e Palermo e il resto del Paese, grazie ai fondi stanziati con la legge di bilancio per il 2020, che permetteranno di acquistare i biglietti da questi scali con uno sconto del 40 per cento.

Nel comunicato del Mit, risalente al 2 ottobre, si legge: “Con un prezzo fisso per tutto il periodo dell’anno, i residenti in Sicilia, dall’aeroporto di Comiso, potranno andare e tornare da Roma Fiumicino con 38,45 euro più Iva e da Milano Linate con 50,59 euro più Iva. Mentre, con partenza dall’aeroporto di Trapani, potranno andare e tornare da Ancona, Brindisi, Napoli e Perugia con 35,43 euro più Iva e da Parma e Trieste con 45,55 euro più Iva“.

I collegamenti in continuità territoriale dall’aeroporto “Pio La Torre” di Comiso, l’unico in Sicilia orientale, saranno effettuati con i seguenti orari di partenza e tariffe fisse per tutto l’anno, festivi compresi:

Comiso – Roma Fiumicino: ore 7 e ore 18 alla tariffa di euro 58,02. Roma Fiumicino – Comiso: ore 9,50 e ore 21,05 alla tariffa di euro 74,21.

Comiso – Milano Linate: ore 12,10 alla tariffa di euro 71,02. Milano Linate – Comiso: ore 14,45 alla tariffa di euro 80,03.

Potrebbero ovviamente verificarsi ulteriori variazioni all’operativo dei voli in conseguenza delle decisioni da parte delle autorità nazionali in merito all’evoluzione della pandemia di Covid-19.

(Nella foto di repertorio in copertina: aereo Alitalia nell’aeroporto di Comiso)