Primo piano Augusta, crolla lo “scheletro” del Palajonio: nessun ferito nel cantiere di

AUGUSTA – Crollo improvviso nel cantiere per la riqualificazione del Palajonio, la tensostruttura sportiva comunale alla Borgata, già tempio del futsal, di cui fino a questa mattina era rimasto solo lo “scheletro” di legno lamellare (vedi recente foto di repertorio in copertina). Per fortuna, nessun ferito tra gli addetti ai lavori presenti.

Si è udito un boato intorno alle 9, anche a qualche chilometro di distanza. Sono intervenuti i carabinieri, con la caserma a pochi passi dal cantiere. Non si avrà a breve una ricostruzione certa dell’accaduto.

È intanto emerso che una delle campate in legno lamellare è finita sul furgone di una ditta all’opera in sosta nell’area di cantiere, schiacciando l’automezzo.

Avevamo dato notizia, un paio di settimane fa, dell’attesa ripartenza dei lavori di “completamento e ampliamento”, più volte sospesi dopo l’aggiudicazione definitiva nel marzo 2022 a una ditta bolognese che ha offerto un ribasso del 20,88 per cento.

Dalla scorsa estate, si è dovuta attendere l’approvazione da parte del Comune (determinazione dirigenziale del 23 febbraio 2024) di una perizia di variante e suppletiva, redatta dalla direzione lavori, e del relativo assestamento delle somme a disposizione, incrementate a complessivi 1 milione 74mila euro oltre Iva.

Proprio dalla perizia di variante, riportata negli atti amministrativi, era emerso che in “una delle campate in legno lamellare posta sul lato nord che costituisce parte dell’ampliamento, il legno risulta marcio e non recuperabile“.