Primo piano Augusta, Cse 2025, finanziata riqualificazione energetica di 4 plessi scolastici e ufficio urbanistica di

AUGUSTA – Il Comune di Augusta ha ottenuto un finanziamento completo nell’ambito dell’avviso pubblico “Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica – C.S.E. 2025”, promosso dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Mase). Il progetto prevede la riqualificazione energetica di quattro plessi scolastici di istituti comprensivi e di un edificio adibito a uffici comunali.

Si tratta dei plessi denominati “Principe di Napoli“, “Salvatore Todaro“, “Domenico Costa” e “Saline“, e della sede dell’ufficio Urbanistica, per un investimento complessivo di circa 1 milione 200mila euro (Iva inclusa), interamente coperto da contributi a fondo perduto.

La notizia è stata resa nota ieri da una dichiarazione congiunta del sindaco Giuseppe Di Mare e dell’assessore alle politiche scolastiche Biagio Tribulato, dopo la manifestazione di interesse lampo che era stata pubblicata lo scorso 15 aprile con scadenza il 21 aprile.

Si apprende dai due amministratori che gli interventi comprenderanno l’installazione di pompe di calore, impianti di illuminazione Led (relamping) e condizionatori ad alta efficienza, e che prenderanno il via già nel corso dell’estate, con l’obiettivo di rendere gli ambienti scolastici più accoglienti, moderni e sostenibili per il prossimo anno scolastico.

A seguito dell’ottenimento del finanziamento tramite decreto ministeriale, l’amministrazione ha colto l’occasione per ribadire il proprio impegno nella transizione ecologica e nel miglioramento degli ambienti scolastici.

“Ieri (ieri l’altro per chi legge, ndr) abbiamo ricevuto il decreto di finanziamento che vale cinque volte tanto – hanno dichiarato nella nota congiunta il sindaco Giuseppe Di Mare e l’assessore Biagio Tribulato – Il Comune di Augusta ha presentato cinque progetti per un valore di oltre 1.200.000 euro per l’efficientamento energetico di edifici scolastici (…) e tutti e cinque sono stati finanziati!“.

“Augusta ottiene il massimo dei finanziamento e rappresenta i Comuni più attenti e virtuosi dell’intera Sicilia“, hanno aggiunto sottolineando che il risultato si deve anche al lavoro sinergico dell’ufficio tecnico comunale, dei responsabili di progetto e dei legali che hanno curato le fasi istruttorie.

Il Comune di Augusta aveva ottenuto un precedente finanziamento completo nell’ambito dell’avviso pubblico “C.S.E. 2022” per la riqualificazione energetica di cinque plessi scolastici e segnatamente di “Domenico Costa“, “Laface“, “Salvatore Todaro“, “Principe di Napoli” e “Francesca Morvillo“, per un investimento complessivo di circa 1 milione 145mila euro (Iva inclusa), anch’esso interamente coperto da contributi a fondo perduto. Gli interventi progettati allora riguardavano principalmente la sostituzione degli infissi con nuovi elementi a taglio termico in Pvc e l’installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici.

(Foto di copertina: generica)