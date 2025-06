Primo piano Augusta, la 17ª Xifonio cup è di “Folie à deux”. Lo spettacolo continua tra golfo e base militare di

AUGUSTA – Si è tenuta nella mattinata di sabato 7 giugno nello specchio acqueo tra il golfo Xifonio e la baia di Brucoli la 17ª Xifonio Cup, gara di vela d’altura che ha visto regatare 34 imbarcazioni, le quali questa domenica mattina si sfideranno nuovamente all’interno del golfo Xifonio per la 9ª Marisicilia Cup.

La manifestazione è organizzata dal Comando marittimo Sicilia in collaborazione con l’associazione “Icob” e il Club Nautico di Augusta, potendo annoverare i patrocini istituzionali dell’Assessorato regionale del Turismo, sport e spettacolo, del Comune di Augusta e dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, che ha messo in palio la sesta edizione del proprio premio nell’ambito delle regate veliche.

La base della Marina militare a Terravecchia apre ancora una volta le sue porte alla cittadinanza, sabato da pomeriggio a sera mentre questa domenica per l’intera giornata, tra esibizioni militari e sportive, eventi culturali, la prevenzione nel villaggio sanitario, laboratori, visite guidate, tra inclusione, solidarietà, alla scoperta del mondo marittimo e militare.

Al termine della prima giornata, cerimonia di premiazione condotta come di consueto dal presidente “Icob” Alessandro D’Oscini e dalla giornalista Serena Tringali. Presenti in prima fila il padrone di casa, l’ammiraglio di divisione Andrea Cottini, comandante marittimo Sicilia (vedi foto all’interno), e il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare.

Un intenso momento sul palco è stato dedicato al ricordo di Carmelo Rametta, scomparso prematuramente a luglio dello scorso anno, tra i primi con l’associazione “Icob” a credere nella manifestazione.

Il trofeo più ambito della Xifonio Cup, il ‘challenge’ per la categoria Veleggiata (classificata Fiv), lo ha conquistato la barca Folie à deux dell’armatore catanese Filippo Falanga. A consegnare il trofeo-scultura che riproduce Torre Avalos è stato chiamato l’ammiraglio di divisione Cottini (vedi foto di copertina). Seconda piazza per la barca Anatay dell’armatore augustano Vincenzo Sicuso, terzo posto per Aurora dell’armatore Angelo Lazzara.

Nella categoria Regata, vittoria di Tres Ami dell’armatore Leonildo Sichel, seconda piazza per Magie di Vincenzo De Filippo, podio completato da San Mary dell’armatore Roberto Gallo.

Tra i premi speciali, come quelli offerti dai club service e dagli sponsor privati coinvolti, il 17º Trofeo Icob è stato consegnato all’equipaggio di Tres Ami, mentre il 6º premio dell’Adsp del mare di Sicilia orientale è andato a Snoopie, barca condotta in solitario.

Alla conclusione della cerimonia di premiazione, via al primo spettacolo dei due offerti dal Comune, con Papaveri e Papere Orchestra sul palco. Questa domenica sera toccherà al comico catanese Giuseppe Castiglia chiudere la manifestazione.