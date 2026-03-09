Primo piano Augusta, cyberbullismo e social: i rischi spiegati dal capitano Pisano nel plesso “Todaro” di

AUGUSTA – Un momento di confronto e sensibilizzazione sui rischi del bullismo e del cyberbullismo ha coinvolto studenti, genitori e docenti del 2° Istituto comprensivo “Orso Mario Corbino” di Augusta. L’incontro pomeridiano si è svolto, giovedì 5 marzo, nell’auditorium del plesso “Todaro” e ha visto come principale relatore il capitano Luca Pisano, comandante della compagnia carabinieri di Augusta.

L’iniziativa rientra nel percorso di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, promosso dall’istituto guidato dalla dirigente scolastica Gloriana Russitto, con le insegnanti dedicate Morbelli, Noè e Riccobono.

Nel corso dell’incontro, il capitano Pisano (nella foto di copertina) ha affrontato il tema del bullismo partendo dalle sue caratteristiche e dalle diverse forme in cui può manifestarsi. Il comandante ha spiegato la distinzione tra bullismo diretto e indiretto, soffermandosi anche sulle figure coinvolte nel fenomeno, tra vittime, autori e spettatori, e sull’importanza di riconoscere tempestivamente i segnali di disagio.

Particolare attenzione è stata dedicata al cyberbullismo, fenomeno amplificato dall’uso dei social e degli strumenti digitali. Il capitano Pisano ha evidenziato come l’utilizzo dei mezzi elettronici, che spesso garantiscono una parziale percezione di anonimato, abbia indebolito le remore etiche e creato un’assenza di limiti spazio-temporali, con conseguenze anche sul piano psicologico e giuridico. Ha altresì richiamato l’attenzione sui rischi legati all’uso improprio dei social network, in particolare alla pubblicazione di foto e dati sensibili, sottolineando le possibili conseguenze sia psicologiche sia penali di comportamenti online irresponsabili.

Nel suo intervento ha inoltre ricordato che il bullismo non costituisce un reato specifico, ma può racchiudere diverse fattispecie penalmente rilevanti, motivo per cui è fondamentale intervenire precocemente e chiedere supporto agli adulti di riferimento.

All’incontro ha preso parte anche il maresciallo Paolo Cassia, comandante della stazione carabinieri di Augusta, impegnato da anni nelle attività di educazione alla legalità nelle scuole, che ha portato la propria esperienza nel dialogo con i ragazzi e nel riconoscimento delle situazioni critiche.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di diffusione della cultura della legalità tra i giovani promosso dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che prevede incontri periodici con gli studenti delle scuole primarie e secondarie.

Alla conclusione del pomeriggio di educazione alla legalità, si è svolta la premiazione del concorso interno “Spegni l’odio, accendi il rispetto”, iniziativa che ha coinvolto gli studenti dell’istituto nella realizzazione di elaborati creativi dedicati alla promozione del rispetto e della convivenza civile. Tra i lavori premiati figurano quello della classe 5ªA della scuola primaria, con la realizzazione di un laptop simbolico, e quelli di diverse classi della scuola secondaria di primo grado: la 1ªB con il video “Il peso delle parole”, la 2ªC con un elaborato grafico e la 3ªC con un video tematico. La dirigente scolastica Russitto ha quindi sottolineato il forte impegno e la sensibilità dimostrati da tutti i partecipanti nel diffondere messaggi positivi e inclusivi.