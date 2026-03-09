Primo piano Augusta, guasto a condotta idrica in via Colombo: strada chiusa e traffico in tilt verso l’Isola di

AUGUSTA – Traffico veicolare interdetto dalle prime ore del pomeriggio di oggi in via Colombo a causa di un “guasto tecnico – scrive il Comune sui canali social – a una condotta idrica“, all’altezza dell’intersezione con via Megara, a ridosso dei giardini pubblici.

Per consentire l’intervento dei tecnici, fino alla risoluzione della criticità, la Polizia locale ha provveduto a chiudere il tratto di via Colombo compreso tra via Epicarmo e via Principe Umberto e il tratto di via Megara tra via Garibaldi e via Colombo.

Ciò ha provocato rallentamenti e congestioni alla circolazione, in particolare intorno alle ore 17 sul viadotto Federico II in direzione nord-sud verso l’Isola, dove si sono registrate lunghe code di veicoli. Disagi segnalati anche nel tratto iniziale di via Epicarmo, quale percorso obbligato per chi proviene dal viadotto.

A causa dell’interdizione della strada, è stata modificata anche la viabilità del trasporto pubblico: il capolinea degli autobus è stato temporaneamente individuato sul lungomare Rossini.

Per raggiungere l’Isola, finché via Colombo non sarà riaperta, è consigliabile utilizzare il percorso alternativo del ponte al Rivellino, attraverso la Porta spagnola, così da alleggerire il traffico nel nodo viario interessato dal guasto.