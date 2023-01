Primo piano Augusta dal cuore grande per Federico e Gabriele: già raccolti 65mila euro di

AUGUSTA – Ha superato i 65mila euro in appena due settimane la raccolta fondi per consentire ai fratellini Federico e Gabriele Salemi, rispettivamente di 12 e 4 anni, di sottoporsi a costosi interventi neurochirurgici in Spagna e di sconfiggere la sindrome del midollo ancorato occulto (Tcs occulto).

Prosegue la gara di generosità degli augustani, con associazioni e scuole cittadine in prima linea, e il sostegno che negli ultimi giorni arriva anche da Caltanissetta, comune di cui è originaria la madre Barbara Lopiano.

“Oltre ogni aspettativa, ogni oltre possibile immaginazione… 65.000 volte grazie – rende noto la pagina social di riferimento per la raccolta fondi – Non riusciremo mai a spiegarvi quanto vi siamo grati. Manca pochissimo, ed è proprio per questo che bisogna unire tutte le forze per raggiungere presto l’obiettivo finale. Non molliamo!“.

È infatti pari a centomila euro l’obiettivo fissato nell’appello dei genitori Francesco e Barbara, supportati da Antonio Caruso, presidente dell’associazione “Genitori e figli – Unitevi a noi”.

Per contribuire alla raccolta fondi sono stati divulgati esclusivamente un conto corrente bancario (IT43G0103084620000000251988) intestato a Salemi Federico e una carta ricaricabile postale (IT71T3608105138203481003493) intestata alla mamma Lopiano Barbara. La causale da specificare è “raccolta per spese mediche e interventi”. Dalla scorsa settimana, sia ad Augusta che a Caltanissetta, sono stati autorizzati dalla famiglia Salemi i salvadanai in alcuni esercizi commerciali, come da lista per Augusta in aggiornamento al seguente post.