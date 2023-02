Primo piano Agnone Bagni, annunciata interruzione idrica per 4 giorni: si collegano le nuove condotte di

AUGUSTA – Viene annunciata dal Comune di Augusta una sospensione dell’erogazione idrica nell’intera frazione di Agnone Bagni per lavori della durata di quattro giorni, da lunedì 6 a giovedì 9 febbraio.

“Si comunica alla popolazione di Agnone Bagni che dal 06 al 09/02/2023 verrà interrotta temporaneamente l’erogazione idrica al fine di effettuare interventi di collegamento tra le vecchie e le nuove condotte – precisa il Comune – La popolazione è invitata ad utilizzare con parsimonia le proprie risorse al fine di minimizzare il disagio“.

La ditta a cui è stato affidato l’appalto ha effettuato nei mesi scorsi, nella località balneare, lavori di manutenzione delle condotte idriche vetuste e sostituzione di tratti di conduttura sia principale che secondaria. L’opera è stata finanziata, da progetto definitivo-esecutivo approvato nel marzo 2021 per un importo complessivo di 372mila euro, a seguito della procedura di “diverso utilizzo dei mutui” accesi in passato dal Comune con Cassa depositi e prestiti per opere di urbanizzazione.

(Nella foto di repertorio in copertina: lavori sulla condotta idrica di Agnone Bagni, settembre 2022)