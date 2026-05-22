Primo piano Augusta, degrado in un’area verde urbana di via Buozzi di

AUGUSTA – Una segnalazione formalizzata via Pec al Comune lo scorso 30 aprile denuncia la presenza di una micro discarica abusiva in un’area verde urbana all’intersezione tra via Bruno Buozzi e via Giacomo Matteotti, nelle adiacenze di piazza Unità d’Italia e dei servizi igienici appena installati per quella che sarà la nuova sede del mercato settimanale del giovedì. A distanza di oltre tre settimane, come testimonia il segnalante, la situazione non è cambiata.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

A richiamare l’attenzione sul caso è Benedetto Giannotta, residente della zona e nella qualità di commissario provinciale del Movimento sociale fiamma tricolore, che riferisce di avere inoltrato a fine aprile una comunicazione formale all’ente locale e che oggi torna a documentare la “situazione di degrado” dell’area verde, giacché avrebbe ricevuto “da parte dell’amministrazione comunale, nessuna risposta“.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

Le immagini trasmesse alla Redazione (vedi collage di copertina: una selezione degli scatti attribuiti al 30 aprile scorso) mostrano effettivamente la presenza di materiale abbandonato in una porzione di aiuola e lungo il margine del marciapiede, con cumuli riconducibili, a una prima osservazione visiva, a frammenti di laterizi e materiale inerte, rifiuti sparsi e residui vari, oltre a vegetazione incolta in parte dell’area.

In una delle fotografie si nota anche la presenza di materiali accumulati a ridosso del cordolo stradale, in un punto visibile della viabilità urbana.