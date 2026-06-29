Primo piano Augusta, sosta selvaggia nel parcheggio dell’ospedale: l’appello ad Asp e Comune di

AUGUSTA – Tornano le segnalazioni sulla viabilità interna e sulla sosta all’interno del parcheggio dell’ospedale “Muscatello” (nella foto di repertorio in copertina). Negli ultimi giorni, infatti, sui social network diversi utenti hanno lamentato comportamenti ritenuti scorretti da parte di alcuni automobilisti, segnalando il restringimento delle corsie di transito, utilizzate anche dai mezzi di soccorso, nonché l’occupazione impropria degli stalli riservati alle categorie protette.

Sulla questione interviene il presidente dell’associazione filantropica “Umberto I”, Mimmo Di Franco, che ha trasmesso una nota alla Redazione chiedendo un intervento volto a garantire il rispetto della segnaletica e delle aree riservate, attraverso un’intesa tra Asp e Comune.

Secondo quanto evidenziato da Di Franco, “malgrado l’ampio parcheggio, all’interno dell’ospedale “Muscatello” si continua ad utilizzare abusivamente gli stalli gialli per disabili, rosa per le donne in attesa e, qualche volta, impediscono l’ingresso al pronto soccorso delle ambulanze“.

Il presidente dello storico sodalizio richiama quindi un precedente riguardante il capoluogo aretuseo: “Ho letto che l’Asp di Siracusa, a suo tempo, stipulò una convenzione con i Vigili urbani di Siracusa per la presenza degli stessi all’interno del parcheggio dell’ospedale “Umberto I”, in cui il caos la faceva da padrone“.

Da qui l’invito rivolto al commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Gioacchino Iraci, affinché possa valutare l’adozione di una soluzione analoga anche per il presidio ospedaliero di Augusta. “Altrimenti la segnaletica in ospedale ha lo stesso effetto di un divieto di sosta nel deserto!“, osserva.

Di Franco auspica a tal fine una collaborazione tra enti competenti: “Mi auguro che non ci sia un rimbalzo tra Vigili urbani e Asp ma prevalga il buon senso. Diamo la possibilità alle fasce più deboli della società di usufruire delle agevolazioni, che non devono essere privilegi dei soliti furbi“.