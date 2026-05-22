Primo piano Augusta, la motovela della legalità “MareNostrum Dike” di Archeoclub farà tappa nel golfo Xifonio di

AUGUSTA – Farà tappa anche ad Augusta il “Viaggio della legalità” promosso da Archeoclub d’Italia con la motovela MareNostrum Dike, imbarcazione confiscata al traffico di migranti e oggi trasformata in simbolo di legalità, inclusione sociale e sensibilizzazione ambientale.

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L’appuntamento augustano rientra nella terza edizione di “MareGalità – Storie di viaggi, eroi e legalità”, iniziativa nazionale itinerante che, dal 18 al 29 maggio, sta attraversando parte del Mediterraneo toccando Napoli, Giardini Naxos, Catania, Augusta, Riposto e Reggio Calabria, con attività rivolte soprattutto a studenti e giovani.

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Ad Augusta la motovela sarà ospitata al porticciolo turistico privato “Porto Xiphonio Augusta”, sul golfo Xifonio, dove arriverà nel pomeriggio di domenica 24 maggio, per poi ripartire martedì 26.

La giornata centrale della tappa locale sarà lunedì 25 maggio, con visite, attività divulgative, incontri e una conferenza dedicata ai temi della legalità e della tutela del mare.

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Al centro del progetto c’è la MareNostrum Dike, già Oceanis 473, imbarcazione sequestrata nell’ambito di attività giudiziarie legate al traffico illecito di migranti e successivamente affidata ad Archeoclub d’Italia.

Il progetto si ispira anche alla figura di Giulia Civita Franceschi, educatrice che nel primo Novecento diresse la storica nave-asilo Caracciolo, impegnata nel recupero sociale dei minori di strada.

“Questa barca racconta una storia tragica, ma oggi è diventata simbolo della rinascita, di una nuova vita, di un nuovo percorso e di legalità“, afferma il presidente nazionale di Archeoclub d’Italia, Rosario Santanastasio. “Era luogo di illegalità e sofferenza, oggi è luogo di conoscenza“, si sintetizza nel comunicato del sodalizio promotore. Secondo quanto reso noto da Santanastasio, il progetto unisce educazione civica, tutela del patrimonio culturale e inclusione sociale, coinvolgendo anche giovani provenienti da percorsi di recupero.

Ad Augusta il programma sarà curato dalla sede locale di Archeoclub d’Italia. “Sono onorata di accogliere la motovela presso il porto turistico Xiphonio di Augusta“, dichiara la presidente della sede cittadina Mariada Pansera, ricordando che si tratta di “quella stessa motovela per la quale, in qualità di consigliere nazionale, con il coordinatore regionale, Pippo Cosentino, quattro anni firmai a Pozzallo i documenti di affidamento“.

La giornata di lunedì 25 maggio vedrà iniziative rivolte alle scuole nelle ore mattutine, dalle 8,30 alle 12,30, con il coinvolgimento annunciato anche dell’Istituto nautico “Rizza” di Siracusa, oltre alla possibilità di visite aperte anche nel pomeriggio.

Momento conclusivo della giornata sarà, alle ore 18, la conferenza “Governance del Mare: tra tutela e contrasto dell’illecito”, dedicata ai temi della protezione ambientale marina, del controllo delle coste e della legalità nelle attività marittime e della pesca.

Dopo i saluti della stessa Pansera, che modererà l’incontro, e di Alfio Fazio, socio fondatore del porticciolo ospitante, tra i partecipanti annunciati: Domenico Santisi, comandante della Guardia costiera di Augusta; Gianluca Cosentino, addetto al servizio operativo della Guardia costiera di Augusta; Patrizia Maiorca, presidente dell’Area marina protetta del Plemmirio e figlia del campione Enzo Maiorca; Marco Mastriani, coordinatore regionale di Federparchi Sicilia; Andrea Neri, presidente della Lega navale italiana sezione Brucoli-Augusta; Romolo Maddaleni, presidente di “Augusta photo freelance”, che contribuirà con una mostra fotografica. Per Archeoclub, sarà Francesca Esposito, referente del progetto “MareNostrum”, a illustrare l’iniziativa; concluderà l’incontro il presidente nazionale Santanastasio.