Primo piano Augusta, denunciata donna trovata in possesso di cocaina di

AUGUSTA – Notte tra il 24 e il 25 gennaio dedicata all’operazione di polizia “Trinacria” da parte degli agenti del locale commissariato di pubblica sicurezza, insieme a personale del reparto Prevenzione crimine di Catania.

A seguito di controlli nel centro urbano, è stata denunciata una donna di 38 anni per detenzione di stupefacenti, perché trovata in possesso di 5,5 grammi di cocaina. Mentre un altro soggetto è stato segnalato alla competente autorità amministrativa come assuntore di droga.

Quanto ai controlli stradali, l’operazione “Trinacria” ha fatto registrare i seguenti risultati: 202 veicoli controllati e 132 persone identificate.

(Foto di copertina: generica)