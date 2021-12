Primo piano Augusta, denunciati due giovani in sella a scooter con parti rubate di

AUGUSTA – Due giovani sono stati denunciati in stato di libertà, da poliziotti del locale commissariato, per furto di pezzi di scooter e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Uno dei due, minorenne, è stato denunciato anche per l’ipotesi di reato di minacce a pubblico ufficiale.

L’episodio risale allo scorso 6 dicembre, quando gli agenti hanno sottoposto a controllo i due in sella a un ciclomotore, sequestrando il mezzo per accertamenti di polizia giudiziaria conclusi nei giorni successivi.

Conducente e passeggero, un minorenne di 16 anni e un giovane di 21 anni, sono stati denunciati per furto e porto abusivo di oggetti atti a offendere, poiché trovati “in possesso di parti di carrozzeria di altri ciclomotori, asportati nelle adiacenze di un istituto scolastico, oltre a tre coltelli da cucina“, come rendono noto le forze dell’ordine.

Quando gli agenti hanno notificato al minorenne gli atti inerenti alla convalida del sequestro, alla vista dei poliziotti, il giovane li avrebbe provocati pronunciando “frasi ingiuriose e minacce di morte“, motivo per cui è stato denunciato anche per minacce.

(Foto di copertina: generica)