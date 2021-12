Primo piano Augusta, prima area pubblica di sgambamento cani: c’è il progetto esecutivo di

AUGUSTA – L’amministrazione comunale ha approvato, con delibera di giunta del 9 dicembre, il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di un’area di sgambamento cani in prossimità di piazza Unità d’Italia, alla Borgata.

Da quadro economico del progetto redatto dall’ufficio Lavori pubblici, si apprende che sono stati impegnati, a valere sul bilancio comunale 2022, 9mila euro (Iva compresa), di cui 6.488,20 euro saranno i lavori a base d’asta. L’intervento prevede “opere superficiali senza alcuna opera muraria”, e in particolare la recinzione dell’area individuata.

“Un progetto fortemente voluto dalla mia amministrazione a seguito delle numerose richieste dei cittadini e dei proprietari di cani – dichiara il sindaco Giuseppe Di Mare – che sono costretti a portare gli animali al guinzaglio in giro per il paese senza poterli mai lasciare liberi e rischiare di incorrere in una multa o nelle proteste dei passanti“.

L’iter amministrativo era stato avviato lo scorso 18 giugno, con una determina del responsabile del quarto settore Lavori pubblici che individuava l’ufficio di progettazione all’interno del Comune.

A sollecitare con istanze formali rese pubbliche la realizzazione di uno sgambatoio per cani, in più occasioni (13 marzo 2019, 24 luglio 2019 e 8 gennaio 2021), era stato Benedetto Giannotta, commissario comunale del partito Fiamma tricolore.

