Primo piano Augusta, denunciati tre ultrà neroverdi già sottoposti a Daspo di

AUGUSTA – Denunciati dalla Polizia di Stato tre ultrà augustani per non aver ottemperato all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in occasione dell’ultima partita disputata dal Fcd Megara 1908, società del tutto estranea agli episodi oggetto di denuncia.

La violazione contestata ai tre dal locale commissariato di pubblica sicurezza (nella foto di repertorio in copertina, ndr) riguarda il 5 settembre scorso, giornata in cui la squadra neroverde si trovava in trasferta sul campo di Melilli per disputare contro il Priolo la gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia di Promozione.

I tre augustani denunciati risultano sottoposti a provvedimenti Daspo giudiziario, per la durata di 2 anni, emessi dal Tribunale di Siracusa per pregresse violazioni del Daspo.